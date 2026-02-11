Ausblick: West Pharmaceutical Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

West Pharmaceutical Services gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei West Pharmaceutical Services noch ein Gewinn pro Aktie von 1,78 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll West Pharmaceutical Services in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 794,9 Millionen USD im Vergleich zu 748,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,10 USD, gegenüber 6,69 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at