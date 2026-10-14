Ausblick: Westamerica Bancorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Westamerica Bancorp öffnet am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,17 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Westamerica Bancorp noch 1,12 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 6,37 Prozent auf 63,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Westamerica Bancorp noch 67,4 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,64 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 251,9 Millionen USD, gegenüber 271,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at