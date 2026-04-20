Western Alliance Bancorporation Aktie
WKN: A0ETE2 / ISIN: US9576381092
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Western Alliance Bancorporation informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Western Alliance Bancorporation wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 21,43 Prozent auf 958,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Western Alliance Bancorporation noch 1,22 Milliarden USD umgesetzt.
16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,75 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,98 Milliarden USD, gegenüber 5,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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