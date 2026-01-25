Ausblick: Western Alliance Bancorporation präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Western Alliance Bancorporation wird am 26.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,39 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 27,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 913,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,25 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,54 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 7,09 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 3,47 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

