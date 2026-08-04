Ausblick: Western Digital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Western Digital veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,31 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 341,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,750 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 42,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,99 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 5,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 12,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 9,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at