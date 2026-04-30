Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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Zahlen voraus 30.04.2026 17:22:00

Ausblick: Western Digital legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Western Digital legt Quartalsergebnis vor

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Western Digital.

Western Digital äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Western Digital 1,42 USD je Aktie eingenommen.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 41,52 Prozent auf 3,25 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,12 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 12,55 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 9,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tada Images / Shutterstock.com

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