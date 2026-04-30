Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Zahlen voraus
|
30.04.2026 17:22:00
Ausblick: Western Digital legt Quartalsergebnis vor
Western Digital äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Western Digital 1,42 USD je Aktie eingenommen.
19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 41,52 Prozent auf 3,25 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,12 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 12,55 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 9,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
29.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
|
28.04.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.04.26
|S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Western Digital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07.04.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Western Digital-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)