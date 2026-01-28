Western Digital Aktie
Ausblick: Western Digital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Western Digital stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Western Digital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,63 USD je Aktie gewesen.
20 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,93 Milliarden USD gegenüber 4,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 31,68 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,90 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,12 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,89 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,52 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
