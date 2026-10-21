Ausblick: Western Digital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Western Digital wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,09 USD. Dies würde einem Zuwachs von 33,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Western Digital 3,07 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 46,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,82 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,58 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 24,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at