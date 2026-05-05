Ausblick: Western Forest Products gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Western Forest Products öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,293 CAD gegenüber 1,20 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 28,73 Prozent auf 187,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Western Forest Products noch 262,4 Millionen CAD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -3,918 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -7,560 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 917,2 Millionen CAD, gegenüber 987,2 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at