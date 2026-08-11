Western Forest Products Aktie
WKN DE: A41CVB / ISIN: CA9582117086
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Western Forest Products informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Western Forest Products wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,047 CAD gegenüber -1,620 CAD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 249,0 Millionen CAD aus – eine Minderung von 13,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Western Forest Products einen Umsatz von 288,4 Millionen CAD eingefahren.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -4,490 CAD, gegenüber -7,560 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 920,7 Millionen CAD im Vergleich zu 987,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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