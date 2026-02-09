Ausblick: Western Forest Products präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Western Forest Products wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -1,747 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Western Forest Products nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 203,5 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 275,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -8,560 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,000 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 998,3 Millionen CAD, gegenüber 1,07 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at