Ausblick: Western Union Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Western Union Company wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,338 USD. Dies würde einer Verringerung von 21,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Western Union Company 0,430 USD je Aktie vermeldete.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,03 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 4,06 Milliarden USD, gegenüber 4,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net