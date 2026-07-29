Ausblick: Western Union Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Western Union Company präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,421 USD gegenüber 0,370 USD im Vorjahresquartal.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,02 Milliarden USD gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,03 Prozent.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,72 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,18 Milliarden USD, gegenüber 4,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at