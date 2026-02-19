Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: Western Union Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Western Union Company äußert sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,433 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Western Union Company noch 1,13 USD je Aktie eingenommen.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,15 Prozent auf 1,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie, gegenüber 2,74 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 4,09 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
