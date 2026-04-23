Ausblick: Western Union Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Western Union Company wird am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,392 USD. Dies würde einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Western Union Company 0,360 USD je Aktie vermeldete.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 981,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 960,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,80 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,52 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,26 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at