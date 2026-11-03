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Westlake Chemical Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A118RE / ISIN: US9604171036

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Westlake Chemical Partners LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Westlake Chemical Partners LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 336,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,88 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD im Vergleich zu 1,38 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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