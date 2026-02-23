Ausblick: Westlake Chemical Partners LP Partnership Units stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units wird am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,420 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 7,91 Prozent auf 313,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 290,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie, gegenüber 1,77 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,16 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at