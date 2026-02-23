Westlake Chemical Partners LP Partnership Units Aktie

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units

WKN DE: A118RE / ISIN: US9604171036

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Westlake Chemical Partners LP Partnership Units stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units wird am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,420 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 7,91 Prozent auf 313,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 290,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie, gegenüber 1,77 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,16 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units 21,21

