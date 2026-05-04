Westlake Chemical Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A118RE / ISIN: US9604171036

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Westlake Chemical Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,430 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Westlake Chemical Partners LP Partnership Units 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 119,67 Prozent auf 522,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 237,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,37 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

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