Westlake Chemical Aktie

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WKN: A0B7ET / ISIN: US9604131022

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Westlake Chemical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Westlake Chemical stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,112 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,85 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,79 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -11,700 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,87 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,17 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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