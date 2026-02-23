Westlake Chemical Aktie

Westlake Chemical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7ET / ISIN: US9604131022

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Westlake Chemical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Westlake Chemical wird am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Verlust von -1,409 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,61 Prozent auf 2,60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,129 USD, gegenüber 4,64 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 11,23 Milliarden USD im Vergleich zu 12,14 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Westlake Chemical Corp.

Analysen zu Westlake Chemical Corp.

Aktien in diesem Artikel

Westlake Chemical Corp. 78,50 -1,88% Westlake Chemical Corp.

