Westlake Chemical Aktie
WKN: A0B7ET / ISIN: US9604131022
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Westlake Chemical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Westlake Chemical lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Westlake Chemical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Westlake Chemical noch -1,110 USD je Aktie verloren.
13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,24 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,15 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -11,700 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,83 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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