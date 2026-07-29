Westlife Development Aktie

Westlife Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14056 / ISIN: INE274F01020

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Westlife Development legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Westlife Development wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,103 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 INR je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,18 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,57 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,39 INR, gegenüber 2,07 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 29,38 Milliarden INR im Vergleich zu 26,25 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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