WKN DE: A14056 / ISIN: INE274F01020

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Westlife Development legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Westlife Development präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,190 INR gegenüber 0,450 INR im Vorjahresquartal.

Westlife Development soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,86 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,039 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,780 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 26,54 Milliarden INR, gegenüber 24,83 Milliarden INR im Vorjahr.

