WKN DE: A3DMVZ / ISIN: US96145W1036

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Westrock Coffee Company Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Westrock Coffee Company Registered wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,075 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Westrock Coffee Company Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 281,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,490 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,890 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 850,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

