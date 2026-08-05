Westrock Coffee Company Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DMVZ / ISIN: US96145W1036

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Westrock Coffee Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Westrock Coffee Company Registered lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Westrock Coffee Company Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Westrock Coffee Company Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,073 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Westrock Coffee Company Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 318,8 Millionen USD im Vergleich zu 280,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,181 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,940 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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