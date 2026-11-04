Westrock Coffee Company Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DMVZ / ISIN: US96145W1036

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Westrock Coffee Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Westrock Coffee Company Registered wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Westrock Coffee Company Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,083 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 14,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 303,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 354,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,353 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,940 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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