09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Westrock Coffee Company Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Westrock Coffee Company Registered wird am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,160 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,46 Prozent erhöht. Damals waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 38,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Westrock Coffee Company Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 317,4 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,700 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,890 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,17 Milliarden USD, gegenüber 850,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

