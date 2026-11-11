Westwater Resources Aktie

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WKN DE: A2PG8A / ISIN: US9616842061

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Westwater Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Westwater Resources wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Westwater Resources noch -0,120 USD je Aktie verloren.

Westwater Resources soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,125 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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