Westwater Resources Aktie
WKN DE: A2PG8A / ISIN: US9616842061
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Westwater Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Westwater Resources gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,040 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,170 USD, gegenüber -0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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12.05.26
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