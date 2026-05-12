Westwater Resources Aktie

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WKN DE: A2PG8A / ISIN: US9616842061

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Westwater Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Westwater Resources gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,040 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,170 USD, gegenüber -0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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