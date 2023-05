Ausblick: WeWork (The We Company) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WeWork (The We Company) wird am 09.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,351 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,02 Prozent auf 849,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte WeWork (The We Company) noch 765,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,013 USD im Vergleich zu -2,670 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,67 Milliarden USD, gegenüber 3,25 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at