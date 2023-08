Ausblick: WeWork (The We Company) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WeWork (The We Company) wird am 08.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,116 USD. Das entspräche einem Gewinn von 84,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,760 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 850,2 Millionen USD gegenüber 815,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,547 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,45 Milliarden USD, gegenüber 3,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at