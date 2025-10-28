Ausblick: WEX legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

WEX präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,43 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 75,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,52 USD erwirtschaftet wurden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 679,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 665,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,71 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,63 Milliarden USD, gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at