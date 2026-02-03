Ausblick: WEX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WEX wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 660,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 636,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,95 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,63 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at