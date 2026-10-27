Ausblick: WEX verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WEX wird am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,66 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 749,7 Millionen USD gegenüber 691,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,22 USD, gegenüber 8,47 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 2,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,66 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at