Ausblick: Weyerhaeuser präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Weyerhaeuser lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,053 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Weyerhaeuser mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,50 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,283 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,450 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,08 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,91 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at