Ausblick: Weyerhaeuser stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Weyerhaeuser wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,130 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,57 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 8,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,71 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,172 USD im Vergleich zu 0,540 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 6,93 Milliarden USD, gegenüber 7,12 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at