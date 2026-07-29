Weyerhaeuser Aktie

Weyerhaeuser für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854357 / ISIN: US9621661043

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Weyerhaeuser zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Weyerhaeuser lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Weyerhaeuser im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Weyerhaeuser in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD, gegenüber 0,450 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 7,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,91 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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