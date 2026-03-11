Ausblick: Wheaton Precious Metals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wheaton Precious Metals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,10 USD je Aktie gegenüber 0,270 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 757,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 532,1 Millionen CAD erzielt wurde.

16 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,92 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,60 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,21 Milliarden USD, gegenüber 1,76 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

