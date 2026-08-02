Whirlpool Aktie

Whirlpool für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856331 / ISIN: US9633201069

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Whirlpool legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Whirlpool wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,058 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,55 Milliarden USD – ein Minus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Whirlpool 3,77 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,66 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,90 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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