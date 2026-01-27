Ausblick: Whirlpool mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Whirlpool äußert sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Whirlpool noch ein Verlust pro Aktie von -7,100 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Whirlpool für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,27 Milliarden USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,66 USD, gegenüber -5,870 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 15,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 16,61 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at