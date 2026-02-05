Whirlpool Of India Aktie

WKN DE: A1C0A0 / ISIN: INE716A01013

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Whirlpool Of India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Whirlpool Of India äußert sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,95 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 17,47 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,05 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 33,15 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 28,30 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 82,56 Milliarden INR, gegenüber 79,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Whirlpool Of India Ltd Dematerialised

Analysen zu Whirlpool Of India Ltd Dematerialised

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
