Ausblick: Whirlpool Of India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Whirlpool Of India lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,73 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Whirlpool Of India noch 11,49 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Whirlpool Of India in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 27,08 Milliarden INR im Vergleich zu 24,32 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 32,05 INR im Vergleich zu 23,15 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 90,23 Milliarden INR, gegenüber 80,34 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at