Whirlpool Of India Aktie
WKN DE: A1C0A0 / ISIN: INE716A01013
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Whirlpool Of India präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Whirlpool Of India wird sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten schätzen, dass Whirlpool Of India für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,16 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,40 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Whirlpool Of India nach den Prognosen von 10 Analysten 20,92 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,05 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,95 INR, gegenüber 28,30 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 80,20 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 79,19 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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