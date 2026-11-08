Whirlpool Of India Aktie
WKN DE: A1C0A0 / ISIN: INE716A01013
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Whirlpool Of India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Whirlpool Of India wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,18 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Whirlpool Of India 3,26 INR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Whirlpool Of India nach den Prognosen von 8 Analysten 18,51 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,47 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 28,21 INR, gegenüber 23,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 89,91 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,34 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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