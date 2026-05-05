Whirlpool Aktie
WKN: 856331 / ISIN: US9633201069
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Whirlpool verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Whirlpool präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Whirlpool im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,385 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,28 USD je Aktie gewesen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,44 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD, gegenüber 5,66 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 15,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,52 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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