Ausblick: Whitecap Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Whitecap Resources präsentiert am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,189 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,75 Prozent verringert. Damals waren 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 48,21 Prozent auf 1,26 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 852,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,986 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,37 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,65 Milliarden CAD, gegenüber 3,34 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at