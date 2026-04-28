Whitecap Resources Aktie
WKN DE: A1C7VL / ISIN: CA96467A2002
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Whitecap Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Whitecap Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,270 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,280 CAD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Whitecap Resources nach der Prognose von 1 Analyst 1,41 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 65,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 855,2 Millionen CAD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 CAD, gegenüber 0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,08 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,17 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitecap Resources Inc
|
07:01
|Ausblick: Whitecap Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Whitecap Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.02.26
|Ausblick: Whitecap Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Whitecap Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Whitecap Resources Inc
Aktien in diesem Artikel
|Whitecap Resources Inc
|9,77
|1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.