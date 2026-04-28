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WKN DE: A1C7VL / ISIN: CA96467A2002

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Whitecap Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Whitecap Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,270 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,280 CAD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Whitecap Resources nach der Prognose von 1 Analyst 1,41 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 65,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 855,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 CAD, gegenüber 0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,08 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,17 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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