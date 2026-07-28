Ausblick: Whitecap Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Whitecap Resources stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,519 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Whitecap Resources 0,330 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 2,17 Milliarden CAD – ein Plus von 71,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Whitecap Resources 1,26 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 CAD, gegenüber 0,990 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 8,26 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,17 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at