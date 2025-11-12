Whitefibre Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A412UJ / ISIN: KYG961151035
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Whitefibre präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Whitefibre wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Whitefibre noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 84,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,0 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,306 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 83,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 47,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
