Whitefibre Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A412UJ / ISIN: KYG961151035
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Whitefibre präsentiert Quartalsergebnisse
Whitefibre veröffentlicht am 26.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,166 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Whitefibre noch -0,030 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 59,65 Prozent auf 23,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Whitefibre noch 14,9 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,807 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 77,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 47,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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