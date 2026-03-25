Whitefibre Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A412UJ / ISIN: KYG961151035

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25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Whitefibre präsentiert Quartalsergebnisse

Whitefibre veröffentlicht am 26.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,166 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Whitefibre noch -0,030 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 59,65 Prozent auf 23,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Whitefibre noch 14,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,807 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 77,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 47,6 Millionen USD waren.

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